Roma, l’Olimpico prepara una notte stellare: il programma

ROMA - Una festa popolare, una festa sociale. Con una scritta virtuale ad impreziosire l’evento: tutto esaurito. Da ieri non si trova più un biglietto per Roma-Shakhtar, l’amichevole in programma domani sera all’Olimpico che servirà a Mourinho come ultimo test prima del debutto in campionato, il 14 agosto a Salerno. Ma è anche l’occasione per presentare la squadra, che secondo il programma scenderà in campo alle 19.45, e per manifestare solidarietà all’avversario, che rappresenta un Paese devastato dalla guerra. I motivi d’interesse insomma sono tanti.

Olimpico sold out Sarà il primo di tanti pienoni, sulla scia di quanto è successo alla Roma nella scorsa stagione. Per questa domenica, la prima di agosto, sono attesi 65.000 spettatori all’Olimpico. Ma anche per le prime due partite casalinghe di campionato, contro Cremonese e Monza, sono già stati quasi raggiunti i 55.000 presenti, che nella grande maggioranza (36.500) sono abbonati. L’entusiasmo per la squadra era già forte dopo la vittoria di Tirana, che ha riportato a Trigoria un trofeo dopo 14 anni, ed è stato alimentato dalla campagna acquisti dei Friedkin, che hanno riacceso le luminarie dei sogni romanisti. Contro lo Shakhtar i tifosi potranno ammirare per la prima volta Dybala dal vivo e salutare anche l’ultimo acquisto, Wijnaldum, che forse non giocherà neanche un minuto.