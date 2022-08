Wijnaldum alla Roma: arriva la doppia dedica social di Strootman

ROMA - Da olandese a olandese, da chi il centrocampo della Roma l'ha guidato a chi lo farà molto presto nella nuova formazione di Mourinho. Via Instagram, tramite le storie, sono arrivate le dediche speciali di Strootman per Wijnaldum. L'ex giallorosso, che nella Capitale ha giocato dal 2013 al 2018, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per l'arrivo del suo compagno di nazionale alla Roma: "Cose che ti piacciono, daje Gini". E poi un altro "daje" a sottolineare la contentezza. D'altronde i due sono amici e lo stesso Wijnaldum ha dichiarato di aver scelto la Roma dopo aver chiesto informazioni a Salah e Strootman.