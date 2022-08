Lo sguardo incredulo di Dybala ripreso dalla tv: incantato dai tifosi della Roma

ROMA - Esordio di Paulo Dybala all'Olimpico. I 65mila tifosi presenti si sono scatenati per far sentire tutto il loro sostegno alla Joya, prima nel corso della presentazione poi durante la partita. I romanisti sono esaltati per il suo arrivo alla Roma, celebrato anche dagli oltre diecimila tifosi al Colosseo quadrato per la sua presentazione.