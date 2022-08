Zaniolo, amore per la Roma: tifosi scatenati per il suo indizio social

ROMA - Zaniolo-Roma, è ancora amore. Le voci di mercato nella serata dell’Olimpico della scorsa domenica sono state spazzate via dall’entusiasmo dei tifosi ma anche dallo stesso giocatore che a più riprese ha salutato e applaudito i romanisti che lo hanno omaggiato con tanti cori. Sia nel pre partita, sia durante i suoi 65 minuti in campo. La sua performance è stata di alto livello: in perfette condizioni atletiche, Zaniolo nei “Fab Four” si è esaltato, mettendo in scena tutto il suo repertorio: velocità, fisicità e tanta, tanta qualità. Poi il gol, festeggiato da Zaniolo sotto la Curva Sud e con l'esaltazione dei tifosi.