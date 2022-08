Roma, certezze anche dal dischetto: ecco i tre rigoristi della stagione

ROMA - È tutto pronto per l'inizio della nuova stagione, tra tre giorni la Roma affronterà la Salernitana per la prima di campionato tra nuovi acquisti e tante certezze tattiche. Una di queste è naturalmente legata ai rigori. Perché lo Special One può dormire sonni tranquilli sul tiro dagli undici metri, con tanti giocatori di qualità pronti a calciarli rispettando delle gerarchie che il tecnico comunicherà prima della sfida contro la squadra di Nicola.

Sono tre i giocatori che avranno la possibilità nel corso della stagione di segnare una marcatura dal dischetto. Tre rigoristi di grande qualità e che hanno già dimostrato freddezza dal dischetto nonostante qualche inevitabile errore nel corso della loro carriera.

Il primo rigorista salvo clamorose sorprese sarà Paulo Dybala. La Joya lo era alla Juventus e lo sarà anche alla Roma: nel corso della sua carriera ha calciato 30 rigori, sbagliandone solamente cinque. Uno score importante e che potrà essere arricchito nel corso della sua stagione in giallorosso. Dietro di lui sarà ballottaggio tra Abraham e Pellegrini. Dopo l'errore del capitano giallorosso nel gennaio scorso contro la Juventus, il centravanti inglese si era preso la responsabilità di andare dal dischetto, segnando e convincendo. Anche lui ha uno score interessante: diciannove rigori calciati, solamente tre sbagliati. Come Pellegrini che su otto tirati, tre non sono andati a segno. Dybala sarà il primo rigorista, probabilmente Abraham il secondo e Pellegrini il terzo. In ogni caso in questa stagione Mourinho potrà dormire sonni tranquilli.