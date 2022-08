Roma, sfottò di El Shaarawy a Zaniolo: ecco il messaggio social

ROMA - Prima o poi doveva capitare, Zaniolo ha perso la partitella in allenamento. Dopo averle vinte tutte in questa settimana, stavolta il talento giallorosso ha person con il suo team e in campo sono partiti subito gli sfottò. Non solo, anche sui social El Shaarawy ha voluto prendere in giro il suo compagno di squadra scrivendo esattamente la stessa didascialia che scriveva Zaniolo quando vinceva: "Squadre sempre più squilibrate!". Il messaggio è stato poi condiviso dai suoi compagni di squadra, Wijnaldum, Ibanez, Felix e Spinazzola. E chissà che Zaniolo non possa rispondere ironicamente alla provocazione.