ROMA - Dopo aver ufficializzato la prima e la seconda maglia, i tifosi aspettano di vedere anche la terza, quella che sarà nera con alcuni richiami in rosa. La società giallorossa non ha ancora svelato i dettagli, ma è stata anticipata dal negozio specializzato in vendite di articoli online Zalando: sul sito è possibile trovare la maglia, caratterizzata dal colore nero con qualche sfumatura rosa (proprio come la terza maglia), in vendita al prezzo di 49,99 euro. Spicca lo stemma storico "ASR".