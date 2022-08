Roma, il campionato inizia con un abbraccio

ROMA - Prima trasferta ufficiale della nuova stagione, la Roma comincia il suo campionato partendo da Salerno e dalla spinta dei suoi tifosi. Perché anche ieri, 13 agosto, alle 16.30 del pomeriggio, non è mancato l’abbraccio dei romanisti alla squadra in partenza per la città campana. In una stazione Termini blindata, con due camionette, tre volanti e circa una trentina di agenti tra polizia stradale, quella ferroviaria e carabinieri, la Roma ha preso il treno delle 17 per cominciare la trasferta. Anche all’ingresso della stazione non potevano mancare i tifosi, circa una trentina, che hanno voluto dare la carica ai giocatori: naturalmente i più acclamati sono stati i nuovi acquisti Dybala e Wijnaldum, oltre naturalmente ad Abraham, Zaniolo e Pellegrini . Tanti bambini hanno aspettato il passaggio della squadra diretta verso il treno, una ragazza aveva portato anche una bandiera argentina per dare il massimo supporto alla Joya. I giocatori per motivi di sicurezza non hanno potuto fermarsi con i tifosi , ma quasi tutti li hanno salutati durante il breve tragitto dal pullman all’ingresso della stazione.

Salernitana-Roma, massima sicurezza

Tanta polizia sia a Termini sia alla stazione di Salerno, anche quella affollata. Una cinquantina di tifosi e curiosi ha aspettato l’uscita dei giocatori per poter scattare una foto o riprenderli con il telefono. La squadra a quel punto ha preso un altro pullman - quello ufficiale del club - per dirigersi nell’hotel che li ospiterà fino a questo pomeriggio. Un albergo ben distante dallo stadio, e non certo al centro della città: sempre per motivi di sicurezza e per evitare qualsiasi problema di ordine pubblico, il club - che ha chiesto alla Salernitana di brandizzare lo spogliatoio dello stadio con stemma e sponsor giallorossi - ha deciso di prenotare un hotel distante circa venti chilometri dallo stadio Arechi. Una scelta logistica presa anche in virtù del grande entusiasmo che si respira attorno alla squadra. Anche per questo la Roma non fornisce più gli orari di partenza della squadra dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto.

Roma, tifosi e pizza

Saranno circa duemila i tifosi giallorossi che questa sera sosterranno la squadra di Mourinho dal settore ospiti: un tutto esaurito nella tribuna riservata ai romanisti, ma con capacità ridotta per motivi di ordine pubblico. Come la scorsa stagione il tifo giallorosso si farà sentire, e strapperà gli applausi di Mourinho che il 29 agosto di un anno fa prima di tornare negli spogliatoi dell’Archi aveva battuto le mani sui vetri del settore ospiti per fare festa con i tifosi dopo la vittoria per 4-0. Curiosità: dopo quella partita Mourinho si era goduto una pizza sul treno di ritorno per Roma, con tanto di video pubblicato sui suoi social. Ecco, lo stesso locale ha già fatto sapere che farà trovare allo Special One e a tutta la Roma (giocatori e staff) una pizza e una bevanda all’uscita dallo stadio per replicare il menù piaciuto molto al tecnico. Ben 66 pizze saranno pronte per la cena post partita: di certo i tifosi sperano che possa essere di buon auspicio per la partita e la prima vittoria stagionale.