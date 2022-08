Tiago Pinto dribbla le domande sul mercato: "Parlo il 2 settembre"

ROMA - La Roma è pronta all'esordio stagionale. La squadra di José Mourinho questa sera scenderà in campo contro la Salernitana per la prima partita di campionato. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match il gm Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dybala è carico, motivato e felice della scelta che ha fatto. Ha bisogno di tempo e serenità per essere al massimo per la Roma. lui è felice e anche noi, sta vivendo momenti molto emotivi. Adesso comincia il calcio giocatore e deve essere tranquillo per avere anche un bel rapporto con la squadra. Sono contento".