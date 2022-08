La Roma vince a Salerno, Mourinho replica: 60 pizze per giocatori e staff

ROMA - Buona la prima stagionale per la Roma di Mourinho. I giallorossi hanno battuto la Salernitana 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante. All'Arechi la Roma ha mostrato una grande prova sia per condizione che per qualità, la prossima settimana all'Olimpico arriverà la neo promossa Cremonese per centrare la seconda vittoria consecutiva.

Come la scorsa stagione il tifo giallorosso si è fatto sentire, e ha strappato gli applausi di Mourinho che il 29 agosto di un anno fa prima di tornare negli spogliatoi dell’Archi aveva battuto le mani sui vetri del settore ospiti per fare festa con i tifosi dopo la vittoria per 4-0. Curiosità: dopo quella partita Mourinho si era goduto una pizza sul treno di ritorno per Roma, con tanto di video pubblicato sui suoi social. Ecco, lo stesso locale ha fatto trovare allo Special One e a tutta la Roma (giocatori e staff) una pizza e una bevanda all’uscita dallo stadio per replicare il menù piaciuto molto al tecnico. Ben 60 pizze pronte per la cena post partita: un bel modo di festeggiare la vittoria.