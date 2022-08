Fonseca: "Alla Roma sono stato 8 mesi senza ds. Il derby? Incredibile"

Paulo Fonseca torna a parlare della Roma. L'attuale allenatore del Lille, intervistato dal sito specializzato 'The Coaches Voice', ripercorre le tappe dell'avventura biennale in giallorosso: "La Roma è venuta da me dopo tre anni allo Shakhtar. Avevamo vinto tutto in Ucraina, quindi volevo una nuova sfida e allenarmi in una delle principali competizioni europee", racconta l'allenatore portoghese che elogia il club capitolino e il campionato italiano: "La Serie A è una delle migliori, e volevo già allenarmi in Italia e continuare ad allenarmi, e la Roma è un club incredibile. Ho imparato molto durante le mie due stagioni lì". Secondo Fonseca, da un punto di vista spiccatamente tattico, "il calcio italiano è molto specifico. Ogni partita è diversa e molto strategica. Devi studiare e lavorare sodo prima di ogni partita", ammette l'ex tecnico dello Shakhtar Donetsk.