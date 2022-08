ROMA - Un vero e proprio ritorno a casa per Walter Samuel, che è stato in visita a Trigoria per assistere all'allenamento della Roma di José Mourinho. L'ex difensore argentino, che ha collezionato ben 172 presenze con la maglia giallorossa, ha anche visitato l'Archivio Storico, facendosi fotografare accanto alla storica formazione che conquistò lo Scudetto nel 2001. Inoltre il club lo ha omaggiato con una maglia numero 19.