Smalling, Mancini e Ibanez: il vanto della Roma e di Mourinho

Roma, difesa di ferro

E così la Roma a Salerno è ripartita dai soliti tre centrali, dopo un ritiro estivo durante il quale sono state provate diverse soluzioni: Kumbulla-Smalling-Ibañez hanno esordito nell'amichevole contro il Sunderland, Mancini-Smalling-Tripi sono stati proposti in Roma-Portimonense, Mancini-Kumbulla-Ibañez contro lo Sporting, Kumbulla-Smalling-Viña contro il Nizza e Mancini-Kumbulla-Viña contro l'Ascoli e lo Shakhtar Donetsk. Le risposte? Quasi tutte positive. La Roma ha sofferto veramente solo in casa dello Sporting il 19 luglio, subendo 3 gol in 90 minuti a dispetto delle 2 reti (Nizza e Ascoli) incassate negli altri 7 incontri. Solamente in un'occasione, in Israele contro il Tottenham di Antonio Conte, l'allenatore portoghese ha fatto ricorso al suo terzetto ideale; gli è bastato provarlo una sola volta nel test più prestigioso, i meccanismi sono tornati in modo automatico e così l'ha riproposto senza tentennamenti nella prima di campionato. L'aggressività di Mancini, la leadership calma e tecnica di Smalling e la velocità di Ibañez in questo momento rappresentano il mix giusto per le esigenze tattiche della Roma. Nelle varie rotazioni difensive di questa estate è entrato persino Bove (oltre a Viña, chiuso a sinistra da Spinazzola e Zalewski), probabilmente più per mandare un segnale al club (com'è noto Mou vorrebbe un altro difensore) che per una reale sperimentazione.