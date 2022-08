Infortunio Wijnaldum: il messaggio (in italiano) del Psg

ROMA - La notizia ha scioccato la Roma: frattura della tibia per Wijnaldum e lungo stop in vista. Non ci voleva per il centrocampista ex Liverpool, appena arrivato e all'inizio della sua nuova avventura nella Capitale. Non ci voleva nemmeno per Mourinho che era pronto a costruire una vera e propria diga in mediana grazie ai muscoli di Gini. Ora si opererà, si prospetta un lungo stop anche se i tempi precisi ancora non si conoscono (tornerà nel 2023). Intanto per Wijnaldum arrivano sui social messaggi di affetto e solidarietà, tra i quali quello del Psg in italiano, ex club dell'olandese: "Guarisci presto Gini", con due cuori, uno rosso e uno blu. Gesto che è piaciuto moltissimo ai tifosi romanisti, che stanno ringraziando la società parigina inondando il post su Twitter di commenti.