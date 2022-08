Roma, la possibile data del ritorno di Zaniolo

ROMA - Avreste dovuto sentire il silenzio, che in uno stadio pieno zeppo trasmette l’angoscia dell’ignoto. Quando Nicolò Zaniolo è finito a terra, chiedendo immediatamente alla panchina di essere soccorso, la Curva Sud ha smesso di cantare. Oltre sessantamila persone sono rimaste impietrite, ripensando a Wijnaldum, ripensando agli infortuni dello stesso Zaniolo, ripensando al Male. L’arrivo della macchinina elettrica, con i barellieri trafelati, e l’immediata sostituzione con El Shaarawy hanno amplificato il senso di angoscia di un popolo ferito.

Botta e sollievo per Zaniolo Alla fine la diagnosi, emersa dopo la risonanza magnetica effettuata nella clinica Villa Stuart, parla di lussazione alla spalla sinistra. Poteva andare molto peggio. Zaniolo è atterrato malissimo, sordo, con tutto il peso del corpo, dopo essere stato anticipato dal georgiano Lochoshvili. E ha capito subito che non sarebbe stato in grado di continuare. Per fortuna l’articolazione ha tenuto, nel senso che non si è rotta. Quindi non sarà necessaria un’operazione. Lo stop dovrebbe essere inferiore al mese: Nicolò salterà sabato la Juventus, la partita a cui teneva di più, e tre partite di campionato: Monza, Udinese ed Empoli. Su Instagram ha subito dato la notizia a modo suo, con ironia ed emoji: «Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso... ci vediamo tra tre settimane». Dovrbbe tornare disponibile per la sfida del 18 settembre all’Olimpico contro l’Atalanta e magari poi rispondere alla convocazione della Nazionale. Non giocherà la prima partita di Europa League (7 settembre) ma può sperare in un grappolo di minuti della seconda (14 settembre).

Zaniolo, pilastro giallorosso Non trova pace la Roma, non trova pace Zaniolo. Che giusto alla vigilia della partita con la Cremonese era stato blindato da Mourinho: «Non so se resterà ma io voglio che rimanga». A questo punto certo che resterà. È una magra consolazione, forse più mediatica che concreta: da qui alla fine del mercato non si parlerà di un possibile trasferimento a cui Tiago Pinto non ha mai chiuso la porta (neanche ieri nel pre-partita: «Ne parliamo il 2 settembre...»). I tifosi, che ieri lo hanno applaudito a lungo nel momento del dolore fisico, possono aspettarlo con serenità dopo essersi resi conto che il giocatore, pur con le sue imprecisioni, sta tornando il panzer ammirato prima delle due operazioni alle ginocchia.