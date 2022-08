Belotti alla Roma, fortissimamente volle

Era auspicabile che accadesse. Doveva accadere. È accaduto. Gallo Belotti alla Roma non sarà più un appuntamento mancato. Sarà, tutt’al più, un appuntamento ritardato. Una pagina di quelle storie già scritte. Incise in qualche testo a monte. Il ragazzo ha cominciato con il rosa (Palermo) per passare al granata (Torino) e arrivare al rosso pompeiano (Roma) dove troverà, mi gioco l’orecchio destro, la sua destinazione finale oltre che fatale. E, soprattutto, il contesto esatto per il suo sistema limbico, quello delle emozioni. Insomma, sfumature di colore dentro lo stesso cuore.

La gente romanista ci metterà due secondi per amarlo perdutamente, al suo primo schiumante ingobbirsi verso la porta nemica o alla prima acrobazia da circo (il bello di Belotti, temperamento, passione e colpi da campione). Che dico due secondi? Lo ama già da settimane solo per questa sua silenziosa e cocciuta dedizione verso una maglia non sua, ma già sua. Complimenti a lui, al suo agente a Trigoria, ma è come fosse l’Avana, complimenti a Josè Mourinho, strepitoso tre volte, nel volerlo, nel farlo sapere pubblicamente che lo voleva e nel modo in cui lo ha fatto sapere. Come solo i grandi. Doveva solo prendere le misure del pallone italiano così diverso da quello che aveva lasciato, doveva solo riprendere confidenza con la lingua e ora ogni suo talk (giustamente rarefatti come si fa con le cose preziose) è un appuntamento imperdibile. Dopo aver tribolato (il minimo indispensabile), Mou ha oggi la sicurezza dell’uomo che si sente padrone della situazione, ma si sente soprattutto amato, dai suoi giocatori e dalla gente di Roma, le buone premesse da cui sono sempre partite le sue imprese.