Tancredi: "Roma, Dybala è il salto di qualità. Belotti acquisto perfetto"

"Dybala mi sembra un ragazzo veramente a posto, è un giocatore eccezionale che a Torino aveva fatto il suo tempo e la Roma è stata bravissima a prenderlo. Con Dybala ha fatto un grande passo in avanti. Anche lui potrà risentire emotivamente di questa partita, ma quando scendi in campo ti dimentichi di tutti e sarebbe bello che facesse ricredere proprietà e tifosi della Juventus con una grande prestazione. I giocatori importanti fanno la differenza e tutte le squadre in questa stagione col Mondiale avranno dei problemi. Mentre Mourinho sembra perfetto per la realtà romana. Invece Max Allegri sta avendo delle difficoltà nel suo ritorno a Torino. Allegri conosce l’ambiente e io lo stimo tantissimo come allenatore e persona. Ha parecchi giocatori di primo livello infortunati quindi è normale sia un attimo in difficoltà. Anche la Roma se guardi senza Wijnaldum e Zaniolo può andare in difficoltà, io spero che recuperino in fretta".

"Mi sembra che sia arrivato un po’ troppo presto perché le squadre devono ancora assestarsi, anche perché il mercato è ancora aperto. Per noi tifosi della Roma è la partita. Speriamo di invertire il trend degli ultimi anni e di cominciare a vincere su campi difficili come lo Juventus Stadium. Questa rivalità dura da tanti anni e gli anni ‘80 ne sono stati di certo l’apice".

"Rifarei quella scelta, magari motivandola. Quando sono andato a chiedere lumi su cosa succedesse per me dopo che Capello era andato via, mi è stata data una risposta vaga e quindi volevo chiarezza e sono andato col Mister. Ho dato un dispiacere ai tifosi ma sono sicuro che poi hanno capito quando ho spiegato come erano andate le cose. Forse ho sbagliato anche io a comunicare, ma chi ha voluto capire ha capito. Adesso mi piacerebbe lavorare in un settore giovanile, ma non si è presentata l’occasione e faccio il nonno".

La Roma sta per chiudere l’affare Belotti. Un pensiero sul Gallo…

"A me piace molto Belotti, perfetto per far rifiatare Abraham che non può fare l’intera stagione da solo

come l’anno scorso. È un giocatore che lotta, che pressa, forte fisicamente e bravo di testa e secondo me è

un ottimo acquisto. Secondo me possono giocare anche insieme in determinate situazioni e altre volte farà

rifiatare il numero 9 inglese".

Stavo ieri vedendo come ormai i top club italiani usino solo portieri stranieri. Eravamo la migliore scuola

al mondo, oggi cosa siamo diventati?

"Ci sono portieri in Italia, è importante puntarci. Un portiere straniero fa più fatica soprattutto per la

comunicazione. Spesso sono anche meno preparati tecnicamente, noi in Italia abbiamo i migliori

preparatori e la migliore scuola dei portieri. In più la questione del gioco coi piedi, si sentono tutti fenomeni

e a volte fanno dei grandi strafalcioni. Poi si dice che è importante avere un portiere coi piedi buoni, ma

prima devono imparare a parare".

Ad esempio ti sei mai chiesto perché il Napoli non punti su Meret? Prima Ospina, ora forse Navas…

"Navas secondo me è bravo se va a giocare al Real Madrid o in squadre così, a me non sembra un fenomeno.

Io punterei su Meret che sì deve migliorare ma è un buon portiere. Purtroppo ha dimostrato poco dal

punto di vista della personalità ma ci si può lavorare".