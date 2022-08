Europa League, la Roma ritrova il Betis: il precedente "caliente"

ISTANBUL (Turchia) - Nei sorteggi dei gironi della prima fase dell'Europa League 2022-23 la Roma è stata selezionata nel Gruppo C dove ad attenderla ci sono Ludogorets, HJK Helsinki e quel Real Betis con il quale torna alla mente il burrascoso precedente del 2021. Lo stesso direttore sportivo dei giallorossi Tiago Pinto lo ha ricordato nell'intervista a margine dei sorteggi : "Avevamo già avuto modo di affrontare il Betis in un’amichevole un po’ caliente”.

Il precedente "caliente"



Nell'estate del 2021, in preparazione alla stagione, la Roma aveva affrontato al Benito Villamarin di Siviglia il Betis in un'amichevole che viene ricordata più per il nervosismo e cartellini estratti dall'arbitro Vazquez che per il risultato finale (5-2 per gli spagnoli). Infatti nell'arco dei primi 55' di gioco il direttore di gara aveva ammonito praticamente tutta la squadra di Mourinho facendo alterare non poco i giocatori giallorossi, specie il capitano Lorenzo Pellegrini. In pochi minuti Vazquez ha iniziato ad estrarre il cartellino rosso allontanando dal campo: Pellegrini, Mourinho, il collaboratore Joao Sacramento, Gianluca Mancini (doppia ammonizione) e poi Karsdrop (rosso diretto per una brutta entrata sull'ex Fiorentina Joaquin) lanciando la Roma in 8 per gli ultimi 12 minuti di una partita che ha vissuto diversi momenti di tensione tra i giocatori.

Gli ex Serie A tra i biancoverdi



Il calendario delle sfide di Europa League non è ancora stato diramato: la fase a gironi inizierà l'8 settembre concludendosi il 3 novembre (6 giornate). Tra le ex conoscenze del calcio italiano presenti nel Betis ci sono gli ex Fiorentina German Pezzella e Joaquin (capitano) ma, soprattutto, l'ex Lazio Luiz Felipe.