Abraham e il bacio a Dybala: l'esultanza fa impazzire i tifosi della Roma

Cresce l'affiatamento tra Tammy Abraham e Paulo Dybala. Il pareggio strappato allo Stadium dopo il momentaneo vantaggio della Juve a firma Dusan Vlahovic è passato soprattutto dalla nuova coppia giallorossa, con assist della Joya in acrobazia che l'attaccante inglese ha insaccato spietato alle spalle di Szczesny. È il primo gol firmato dal duo d'attacco di Mourinho e Tammy non ha potuto che ringraziare il compagno con un gesto a favore di telecamera che ha fatto impazzire i tifosi della Roma. Dopo il gol, l'attaccante giallorosso si è girato verso l'argentino: "Paulo, Paulo", lo si vede dire dal labiale, per poi mimare il gesto del bacio.