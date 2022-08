Roma, Abraham: "Buon pari. Dybala? Lo abbraccerò, felice per lui"

TORINO - "È stata una partita difficile, siamo felici del pareggio perché la Juve è un’ottima squadra. Abbiamo dovuto lottare, loro ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo ma nella ripresa siamo usciti fuori". L'analisi di Abraham arriva dopo l'1-1 della Roma sul campo della Juve. L'ex Chelsea ha raccolto l'assist di Dybala e ha pareggiato una gara che si era messa in salita: "Stiamo migliorando, i nuovi si stanno integrando, siamo in crescita, ora sono tre risultati utili con un pari contro la Juve, continuiamo così. Non sono mai stato stressato, sono tranquillo, tutti conoscono le mie capacità, era solo questione di tempo. L’assist di Dybala? Lo abbraccerò, per lui era delicata nel suo vecchio stadio da ex, sono contento per lui", ha detto a Dazn.