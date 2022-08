Mourinho: "Roma, un cu.. della Madonna nel primo tempo, mi sono vergognato"

TORINO - "Cosa ho detto ad Allegri alla fine? Che abbiamo avuto cu... della Madonna nel primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. Alla squadra ho detto che avevo vergogna di loro dopo il primo tempo, e non c’entra il modulo. Non possiamo avere questo atteggiamento, dicevo al mio collaboratore di pregare perché 1-0 dopo il primo tempo era fantastico". Senza mezzi termini Mourinho sulla prestazione della Roma contro la Juventus . Primi 45' da dimenticare, ripresa all'altezza, che ha portato al pari di Abraham. Ma Mou ammette: "Abbiamo avuto fortuna, la gara poteva chiudersi nel primo tempo. Purtroppo avevamo poche soluzioni offensive, senza Zaniolo, Wijnaldum e altri giocatori che forse arriveranno", ha spiegato a Dazn.

Mourinho su Zaniolo e il mercato

"Loro, nonostante i problemi, hanno messo Milik, Kean e McKennie. Nel secondo tempo però abbiamo meritato di pareggiare, non voglio però dire alla squadra che il risultato è meritato perché siamo stati veramente brutti nel primo tempo", ha proseguito Mourinho. "È stata dura togliere Mancini perché i tre difensori nel primo tempo sono stati vittime di un gioco orribile. Dopo l’1-0 non andavamo, abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa invece meglio e di quello sono contento. È un punto importante. Zaniolo? In queste partite è poderoso, ha fisico, ci è mancato tanto stasera, ma gli mancano tre settimane e vediamo se domani arriva qualcuno che può aiutarci in attacco. Finché non è fatta non diciamo nulla, ma la panchina è importante, vedi gli esterni che abbiamo. Per centrocampo e attacco invece era difficile da gestire, ecco perché il punto è buono. E l’arbitro ha fatto una grande partita, è stato di livello", ha concluso l'allenatore giallorosso.