Roma, Zalewski e Celik si scaldano: titolari contro il Monza

ROMA - Gallo subito. Andrea Belotti molto probabilmente sarà convocato per la partita in programma domani sera all’Olimpico contro il Monza. Anche per il secondo impegno casalingo è stato registrato da giorni il tutto esaurito, il nuovo centravanti giallorosso potrà salutare i tifosi e magari debuttare per qualche minuto, visto che ieri ha cominciato a lavorare con i compagni e durante l’estate si è allenato da solo in attesa del via libera con la Roma. Considerato che si rigioca tre giorni dopo l’impegno con la Juventus, Mourinho cambierà qualcosa, dando via al turnover al quale si affiderà in questa stagione. Domani le novità potrebbero riguardare le fasce. Tornerà titiolare Zalewski e probabilmente anche Celik potrebbe giocare la prima partita dal primo minuto. I due ieri allo Juventus Stadium sono entrati bene in partita nella ripresa. Dovrebbero uscire Spinazzola e Karsdorp.