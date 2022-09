Roma, la lista Uefa per l'Europa league: out Wijnaldum

ROMA - La Roma oggi ha presentato la lista dei calciatori per la fase a gironi dell’Europa League. La squadra giallorossa è inserita nel Gruppo C con Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki. L'unico assente è Gini Wijnaldum, costretto allo stop fino a gennaio per l'infortunio alla tibia che lo ha costretto alla terapia conservativa e a saltare questa prima parte di stagione.