Roma, l'ora del Gallo: Belotti con il Ludogorets per sfidare Abraham

ROMA - La brutta sconfitta contro l'Udinese è già alle spalle, questo pomeriggio alle 16 la Roma di Mourinho scenderà in campo a Trigoria per cominciare la preparazione alla prima sfida del girone di Europa League contro il Ludogorets . La Roma mercoledì, dopo l'allenamento di rifinitura, partirà per Razgrad dove sfiderà la squadra bulgara che ieri ha vinto 6-0 il match del suo campionato.

Mourinho porterà avanti un po' di turnover, non eccessivo, per far riposare alcuni giocatori impiegati in queste prime cinque partite di campionato. Ci sarà quindi spazio anche per Andrea Belotti, alla sua prima da titolare con la maglia della Roma. Il "Gallo" viene dal secondo tempo giocato in Friuli dove - complice anche la manovra macchinosa della squadra - non è riuscito a incidere. Cercherà la prestazione positiva per regalare a Mourinho i primi tre punti nel girone europeo ma anche per cercare di mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte legate al campionato.

Tammy Abraham fatica a raggiungere la condizione ottimale, in questo inizio di campionato ha realizzato solo la rete (importante) contro la Juventus mostrando ancora dei limiti nella partecipazione alla manovra giallorossa e nella via del gol. Ecco, con un Abraham contro l'Udinese impalpabile nei 77 minuti giocati alla Dacia Arena, Belotti spera di poter strappare un posto da titolare anche nella gara di lunedì prossimo contro l'Empoli. O togliendo spazio ad Abraham, oppure giocando accanto all'inglese per dare maggiore consistenza al reparto offensivo. Di certo alla Roma servirà una svolta per dimenticare la figuraccia di Udine: Belotti spera di fare la differenza e di mettere in difficoltà Mourinho nelle sue scelte in Europa e in Serie A.