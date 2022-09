La Roma sbanda, i motivi: urgono correttivi

Si è spezzata la Roma. Tagliata in due, lunga e lenta, poco compatta nel difendere. Sei gol subiti in cinque giorni contro avversarie di livello inferiore sono una sirena accesa: è saltato improvvisamente l’equilibrio. A Razgrad la squadra non è crollata come a Udine, anzi nel complesso avrebbe magari meritato il pareggio come sostiene Mourinho, ma non ha perso per caso. Dal redivivo Pereyra a Nonato, un brasiliano al debutto assoluto, chiunque in questo momento è in grado di banchettare nell’area di rigore romanista.