La Roma distratta non trova la porta: l’analisi

Basti pensare che l’anno scorso, il primo con Mourinho in panchina, la Roma aveva segnato 12 gol in 5 giornate . Oggi sono esattamente la metà , 6 , a parità di reti subite: 5, anche se in questa stagione sono arrivate quasi tutte a Udine.

Siamo partiti dal mercato, dalle strategie di rafforzamento indicate dall’allenatore, proprio per sottolineare che Dybala da solo non possa essere la soluzione di tutti i limiti della rosa. La Roma in questo senso è stata molto sfortunata perché ha perso il perno del centrocampo, l’uomo che avrebbe migliorato la fluidità del gioco: Wijnaldum . E subito dopo ha dovuto rinunciare anche a Zaniolo , che per caratteristiche fisiche e tecniche può stappare le partite bloccate con i suoi strappi. In più c’è Belotti , che è arrivato da pochi giorni dopo un’estate di incertezze e non può essere al cento per cento sotto l’aspetto atletico: quando ritornerà ai suoi livelli potrà offrire un buon contributo realizzativo.

Difficoltà Roma

Fin qui abbiamo elencato gli alibi, che sono indiscutibili in una squadra che ha ricominciato senza uno dei suoi giocatori migliori, cioè Mkhitaryan. Poi però va esaminato il rendimento dei singoli: Abraham ha segnato solo un gol (lo scorso anno, il primo in Serie A, erano 2 dopo cinque partite) ma soprattutto non ha ancora sfruttato al meglio la compagnia qualificata di Dybala. Mourinho lo ha prima rimproverato, poi confortato, con il solito principio del bastone e della carota. Ma finora non ha ritrovato l’attaccante fenomenale che aveva trascinato la Roma fino a Tirana. Lo stesso Pellegrini, capitano e leader fantastico, non sembra in grande condizione. Anche lui deve comprendere e valorizzare gli sforzi dell’ultimo arrivato, Dybala, con il quale il feeling in allenamento è già fantastico: in partita ancora i due faticano a integrarsi. Ma questo dipende anche dal centrocampo a passo lento che Mourinho ha voluto/dovuto proporre nelle ultime partite: Cristante e Matic sono una coppia improvvisata tra due mediani che hanno qualità e difetti simili e che, senza la situazione di emergenza-infortuni, non avremmo mai visto nella Roma. Non dall’inizio, almeno. In un quadro poco creativo è comprensibile che Pellegrini, o Dybala, o tutti e due, decidano di arretrare per andare a prendersi il pallone. Così però si allontanano dalla porta e isolano il centravanti.

Roma, le valutazioni

Il punto è che, nelle prime quattro giornate, la Roma era stata brava a mascherare le difficoltà perché ha giocato delle buone, se non ottime partite difensive. A Udine, facendosi gol da sola con l’assist di Karsdorp per Udogie, ha smarrito quella solidità e quella personalità che le consentivano di controllare e poi domare gli avversari. Niente ovviamente è irreversibile. E i recuperi dei calciatori, a cominciare da Zaniolo, aiuteranno Mourinho a ripartire. Ma Empoli, dopo due sconfitte rovinose in cinque giorni, diventa una tappa fondamentale per sentire il contatto con il vertice. «Sono convinto che lunedì vinceremo» ha detto Pellegrini dopo la sconfitta di Razgrad. E magari ha ragione lui. Mourinho chiede aiuto anche alla tradizione: nelle ultime cinque partite, la Roma ha sempre battuto l’Empoli.