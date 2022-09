Roma, non c'è pace: si ferma anche Zalewski. Oggi gli esami

ROMA - Niente da fare, non c'è pace per la Roma in questo avvio di stagione. Soprattutto quando si parla di infortuni, il vero problema per Mourinho che in meno di un mese ha perso Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e adesso Zalewski. Sì, anche l'esterno polacco che ha giocato sul pessimo campo del Ludogorets per novanta minuti e che adesso si è fermato. Un problema al flessore sinistro che ha già messo in allarme la Roma che oggi svolgerà esami approfonditi per capire l'entità del problema. Si teme la lesione che costringerebbe Zalewski a saltare non solo la sfida contro l'Empoli, ma anche quella di Europa League di giovedì prossimo e soprattutto quella contro l'Atalanta. Insomma, un'altra tegola per Mourinho che continua a perdere giocatori in questo avvio di stagione.