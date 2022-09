Alla Roma gira male, ai tifosi anche di più

Ci sono i momenti sì e i momenti no: la Roma sta vivendo un suo momento no. È forse arrivato il momento di tornare ai momenti sì. D’altra parte lo sappiamo, le cose nel calcio vanno in questa maniera e probabilmente lo stesso Mourinho si chiede per quale motivo, dopo Udine, anche quest’altra sconfitta. C’è anche chi sostiene, però, che nel percorso annuale di una squadra, l’importante è che i momenti no non diventino troppi. Qualcuno, arrivando in Europa con la Roma, aveva detto: «Non siamo venuti in gita». Peccato: era meglio una gita che una sconfitta. D’altra parte, i tifosi lo sanno. Alcuni passaggi del campionato (o anche delle gare con la Ferrari) sono passaggi difficili.