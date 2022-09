Dybala: "Roma il miglior posto. Dito in bocca? Oriana si è spaventata"

Queste le parole di Dybala a Dazn

La tua esultanza col ciuccio? "La mia ragazza si è preoccupata ma non è per un figlio. Con Vina beviamo il mate insieme, anche con Ibanez e prima della partita siamo sempre insieme. Ho esultato così per lui”.

Roma da calore e entusiasmo, stai crescendo. Sei pronto per diventare un leader?“Si, sto cercando di mettermi bene in forma perché per me è fondamentale dare continuità e essere un punto di riferimento per i compagni. Cerco di dare il massimo per me e per la squadra, oltre che per i tifosi che mi hanno accolto in una maniera incredibile. Sarò sempre in debito con loro. Spero di essere un leader calcistico più che fuori dal campo, quello è l’importante per me”.

Il prossimo rigore lo tirerà ancora Pellegrini o cambierete? “Non se ne parla prima, si decide al momento. Io avevo fatto gol e Pellegrini no, ne aveva bisogno per la fiducia. Giusto che lo abbia calciato lui. Se ce ne sarà un altro si vedrà sempre al momento non si decide prima”.