Roma, l'Argentina di Dybala: cuori e allenamento personalizzato

ROMA - La Roma continua a monitorare la situazione di Paulo Dybala e l'Argentina, non senza timori di perderlo in una delle due amichevoli che la nazionale giocherà contro Honduras e Giamaica. Intanto l'attaccante nella giornata di lavoro a Miami ha svolto un lavoro in campo personalizzato, aumentando man mano i carichi di lavoro per poter giocare qualche minuto nei due test match che anticipano gli impegni del Mondiale di novembre.