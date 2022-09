Roma, Olimpico giallorosso: lo spettacolo si ripete ancora

ROMA - La parola chiave in casa Roma è sold out. Un bagno d’amore immenso dei tifosi giallorossi per la squadra di Mourinho, sempre al di là del risultato. Da un anno a questa parte, in concomitanza quindi con l’arrivo dello Special One e il rilancio delle ambizioni del club, lo stadio Olimpico ha registrato numeri record negli ultimi vent’anni, dati della biglietteria paragonabili soltanto agli anni del terzo scudetto giallorosso. Sold out d’amore e di tagliandi per le gare interne della Roma: il club dall’inizio della stagione sta registrando numeri incredibili tra amichevoli, campionato ed Europa League, al di là del blasone dell’avversaria.

Roma, sette sold out Ecco quindi il tutto esaurito ormai vicino per la sfida contro il Betis Siviglia, in programma il 6 ottobre prossimo, e quello già certo per la gara interna di Serie A contro il Lecce del 9 ottobre. A due settimane dall’impegno europeo i tagliandi sono stati venduti quasi tutti, e dopo un solo giorno di vendita libera (probabilmente il sold out ufficiale sarà sancito già questa mattina). Addirittura dopo 4 ore si registravano 50mila spettatori: una fame di Roma che difficilmente si sazierà nel corso della stagione. Contro il Lecce la stessa storia: tutto esaurito e Olimpico colorato di giallo e rosso. La Roma con queste due partite registrerà quindi il settimo sold out consecutivo: il primo contro lo Shakhtar (65.603) nel match di presentazione della squadra, poi contro la Cremonese erano allo stadio in 60.859, contro il Monza in 60.699, con l’Helsinki in 60.193, domenica scorsa con l’Atalanta in 61.335. Oltre 61mila tra due settimane prima col Betis e poi col Lecce. Morale: più di 430mila persone in questo avvio di stagione hanno varcato e varcheranno i cancelli dell’Olimpico per tifare la Roma.