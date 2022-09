Roma, Zalewski e Celik decisivi per gestire Spinazzola e Karsdorp

Frecce Roma

E’ stato uno dei problemi paradossali per la Roma di questo inizio di stagione: il gioco esterno. Paradossali perché proprio sulle fasce Mourinho si sentiva a posto in termini di numeri e qualità. «In alcuni ruoli siamo scoperti ma sugli esterni ci sono quattro giocatori bravi che posso alternare» diceva qualche settimana fa l’allenatore. Ma questa copertura tecnica è stata per ora soltanto teorica. Detto dei problemi a sinistra, con Zalewski non sempre disponibile e Spinazzola in comprensibile ritardo di condizione, a destra la situazione non è stata migliore: Celik, unico rinforzo che la Roma abbia pagato l’estate scorsa nel mercato degli svincolati di lusso, avrebbe dovuto pian piano raggiungere il livello e le conoscenze di Karsdorp. Ma a causa dell’infortunio del collega, che si è appena operato a un menisco, è stato promosso a titolare insostituibile, o quasi. Peraltro Karsdorp, come si era visto in occasione del regalo a Udogie nei primi minuti di Udinese-Roma, non aveva mandato segnali positivi: l’indistruttibile da 51 partite e oltre 3.000 minuti giocati della scorsa stagione sembrava in difficoltà.