ROMA - La Roma monitora attentamente la situazione legata a Paulo Dybala, nel ritiro della nazionale a Miami. Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ieri ha escluso la Joya dalla lista dei convocati per l’amichevole contro l’Honduras. L'attaccante della Roma ha visto dalla tribuna la vittoria dell’Albiceleste per 2-0. Scaloni ha preferito lasciarlo in tribuna: "Inutile rischiarlo, ci sarà per la prossima".