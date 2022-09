La confessione di Sabatini: "Con Osvaldo una lite furiosa"

"La litigata più grande della mia carriera con un giocatore? Osvaldo. Stava litigando nello spogliatoio con Burdisso. Io sono arrivato ed ho detto: 'Non voglio saperne nulla, ha ragione Burdisso'. Avevo una stima incommensurabile per lui. Osvaldo ovviamente si è offeso e ci siamo strattonati. È stato un litigio vero". Sono le parole di Walter Sabatini durante il programma “Kickoff” su Dazn, dove ha parlato del suo passato. L'ex direttore sportivo della Roma ha poi risposto alle domande in studio: "Il colpo migliore della mia carriera? Marquinhos. Quello più romanzesco? Pastore. Il giocatore che ho rimpianto di non aver preso? Mkhitaryan. Quello da cui mi aspettavo di più? Ponce".