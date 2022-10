Roma, Mourinho e Venditti si incontrano... dal dentista

ROMA - Il popolo romanista è pazzo di J osé Mourinho , condottiero che ha riportato la Roma a vincere in Europa con la Conference League alzata al cielo di Tirana nella passata stagione e protagonista in Serie A, dove è reduce dal pesantissimo successo sull'Inter conquistato a San Siro grazie anche alle mosse dello stratega portoghese . E innamorato dello 'Special One' lo è anche Antonello Venditti , autore di due celebri inni giallorossi che si è di recente ritrovato a tu per tu con il 'mister' dove forse meno se lo sarebbe aspettato.

Siparietto con selfie

L'incontro è avvenuto infatti dal loro dentista Daniele Puzzilli, che lo ha poi immortalato postando sul proprio profilo Instagram un selfie in cui li si vede abbracciati e sorridenti. "Cori de 'sta città" ha scritto Puzzili a margine della foto, parafrasando un verso del primo inno scritto da Venditti. E chissà che il cantautore non abbia invece cantato al portoghese "Dimmi José", citazione 'personalizzata' del celebre incipit di 'Grazie Roma' che campeggia su uno stendardo esposto ormai in maniera fissa dai tifosi giallorossi. Tutti, appunto, pazzi per Mourinho, che un po' come un dentista ha riportato il sorriso sulla sponda romanista della Capitale.