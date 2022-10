Roma, Ibanez: "Tante occasioni ma siamo stati sfortunati"

ROMA - Roma beffata all’Olimpico. Incredibile doccia gelata per la squadra di José Mourinho che a tre minuti dalla fine del match ha subito il gol del ko. Anche in questa partita la Roma non è riuscita a sfruttare le tante occasioni avute, sbagliando tanto sotto porta e cadendo alla fine con una disattenzione difensiva. Zaniolo espulso a un minuto dalla fine per uno sgambetto sul suo avversario. Al termine del match Ibanez è intevenuto ai microfoni di Sky.