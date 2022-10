Dybala: "Allegri? Mi ha dato tanto ma avevamo idee diverse"

ROMA - Roma beffata all’Olimpico. Incredibile doccia gelata per la squadra di José Mourinho che a tre minuti dalla fine del match ha subito il gol del ko. Anche in questa partita la Roma non è riuscita a sfruttare le tante occasioni avute, sbagliando tanto sotto porta e cadendo alla fine con una disattenzione difensiva. Zaniolo espulso a un minuto dalla fine per uno sgambetto sul suo avversario. Al termine del match Dybala è intevenuto ai microfoni di Sky.

La partita?

“Loro tecnicamente sono bravi, Canales si muove per tutto il campo ed era difficile pressarlo. Non siamo stati bravi a seguire il pressing che il mister ci aveva chiesto. Dispiace per il risultato”.



La parata di Bravo sul tuo tiro?

“L’ho vista tante volte, ha fatto una grande parata”.

Ti stai integrando bene nella squadra? Dovete imparare a gestire meglio i momenti?

“Il mister e i compagni mi hanno integrato subito all’interno del gruppo. Poi noi dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti e le emozioni”.

Che mesi sono stati per te?

“Come mi hanno accolto i tifosi e i compagni mi hanno fatto sentire uno di loro. Ho fatto un grande ritiro, mi ha aiutato dal punto di vista fisico. Il mister mi da fiducia”.

Quale è la differenza tra Mou e Allegri?

“In alcune cose sono simili e in altre no. Con Mourinho parlo più spesso, ci confrontiamo tanto. In alcune cose sono simili, nella fase difensiva e nel cercare di gestire le partite".

Ti è mancato il confronto con Allegri nell’ultimo periodo?

“No, per niente. Ognuno ha le sue idee. Qualche volta non andavamo d’accordo su alcune cose, ma quello che conta è il campo. Cercavamo di fare il meglio per la Juve. Non litigavamo tutti i giorni ovviamente, Allegri mi ha dato tantissim: non voglio fare polemica”.

Messi ha detto che sarà il suo ultimo Mondiale.

“Questo non mi porta a sorridere. Il Mondiale è la competizione più bella al mondo. Lui sarà ansioso come lo siamo tutti”.