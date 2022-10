Dybala e il sorriso che non basta

Resta la Joya e non è poco. L’unica della sfida di Europa League che finisce come peggio non si può. Nel finale Henrique firma il sorpasso e il Betis Siviglia vince all’Olimpico, padrone in campo e nel gruppo C. Zaniolo espulso nel recupero, quando Dybala è già in panchina, sostituito con il risultato ancora sull’1-1. La sua felicità soffocata improvvisamente dalla seconda sconfitta casalinga di fila, dopo quella con l’Atalanta in campionato, gara saltata dall’argentino. Che si era levato la maschera per la notte di coppa. Niente di strano, però. Se l’è tolta da un pezzo, facendo capire presto di che cosa è capace. Siamo già a 6 reti in 10 presenze: 4 in campionato e 2 in Europa League. Eccolo Paolino in quel lungo primo piano che lo accompagna nella festa. La telecamera inquadra il bambino che sorride al suo popolo. E per chi non vede la sua espressione, si tira gli angoli della bocca con gli indici delle mani. Nessuno si deve perdere il suo stato d’animo. In Europa e sul pianeta, Dybala vuol far vedere quanto è bella sua nuova avventura, decisivo e al tempo stesso coccolato qui nella Capitale. Sono 62.924 gli spettatori, compresi i quattromila spagnoli, entusiasti per l’impresa del gruppo di Pellegrini: sold out per la dodicesima partita consecutiva, si cominciò nel campionato scorso contro la Salernitana. Ma l’urlo è solo per Paulino che lascia però lo stadio a testa bassa.