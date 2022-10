Roma, guaio Celik: lesione del collaterale mediale del ginocchio

ROMA - Questa per Mourinho non ci voleva proprio. Perché, dopo l’infortunio di Karsdorp, adesso la Roma perde anche l’altro terzino destro a disposizione. Zeki Celik ha infatti riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro nell’infortunio avuto ieri sera contro il Betis Siviglia in Europa League. Il giocatore comincerà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Difficile che possa tornare prima della sosta per i Mondiali. Nelle prossime partite Mourinho dovrà adattare Zalewski a destra e impiegare Spinazzola sulla sinistra.