Roma, disavventura per Camara: rubata la sua auto all'Eur

ROMA - Spiacevole disavventura per Mady Camara , centrocampista arrivato alla Roma in estate dall'Olympiacos. Ancora intento ad ambientarsi con la nuova realtà e in attesa del debutto da titolare (finora 6 i gettoni in giallorosso tra Europa League e campionato) al 25 enne guineano è stata infatti rubata l'auto .

In commissariato con l'interprete

È accaduto all'Eur, nei pressi del laghetto, dove Camara l'aveva parcheggiata in sosta regolare senza poi ritrovarla al suo ritorno, circa un'ora dopo. Una sorpresa amara per il centrocampista che, non parlando ancora perfettamente l'italiano, ha così chiamato il suo interprete per farsi accompagnare al commissariato di zona dove ha denunciato il furto. Un altro calciatore nel mirino dei ladri dunque, come accaduto a Torino con il tentativo di rapina nella casa torinese di Angel Di Maria, fantasista della Juve.