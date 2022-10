Roma, quanti problemi per Mourinho! La probabile formazione contro il Lecce

ROMA - Piove sul bagnato per José Mourinho che all’indomani della sconfitta contro il Betis Siviglia ha ricevuto anche la notizia della lunga indisponibilità di Mehmet Celik. Mourinho senza il turco e Karsdorp dovrà optare nelle prossime partite sull’inserimento di Nicola Zalewski. Il polacco a destra, Spinazzola a sinistra, con la possibilità di avere un po’ di riposo a partita in corso con Vina (fin qui utilizzato 46 minuti) o El Shaarawy. L’altra notizia non certo positiva (ma neanche così negativa come quella di Celik) riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha saltato la sfida contro il Betis per un affaticamento muscolare e anche domani sera contro i salentini potrebbe non essere a disposizione: non ha ancora del tutto recuperato e Mourinho può lasciarlo fuori per poi utilizzarlo dal primo minuto nella sfida contro gli spagnoli di giovedì prossimo, vista anche la squalifica di Zaniolo.

Pochi cambi rispetto all'Europa League Non dovrebbero esserci tanti cambi nella partita contro il Lecce, se non il possibile inserimento di Belotti dal primo minuto, apparso in buone condizioni atletiche quando giovedì sera è subentrato negli ultimi venti minuti della gara. Il Gallo sarà supportato da Zaniolo e Dybala, elemento imprescindibile della squadra. A centrocampo sarà ancora Cristante-Matic, con la possibilità di vedere nel secondo tempo Camara, mentre in difesa potrebbe scattare un turno di riposo per Chris Smalling. Fin qui l’inglese non è riuscito a riposare neanche in una partita, complice anche l’infortunio di Kumbulla, e potrebbe lasciare il posto proprio all’albanese. A quel punto Ibanez - tra i migliori per rendimento in questo avvio di stagione - scalerebbe al centro della difesa per coprire la porta di Rui Patricio. Probabile formazione Roma: Rui Patricio; Kumbulla, Ibanez, Mancini; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Belotti. All: Mourinho