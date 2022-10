Infortunio Dybala, tutte le partite della Roma che rischia di saltare

ROMA - E' un bel guaio per la Roma l'infortunio muscolare rimediato da Paulo Dybala, in occasione del gol su rigore che è valso la vittoria dei ragazzi di Mourinho contro il Lecce, domenica sera. L'attaccante argentino è rimasto vittima di una lesione al quadricipite della coscia sinistra, come confermato dall'ecografia di oggi. Per conoscere l'esatta entità dell'infortunio di Dybala sarà necessario effettuare una risonanza magnetica, ma per problemi di questo tipo si prevede uno stop tra le quattro e le otto settimane. Questo vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, la Joya salterà tra le 7 e le 9 partite della Roma, con la possibilità di rientrare in tempo per il Mondiale da disputare con la nazionale argentina. Nella peggiore delle ipotesi invece non giocherebbe quasi certamente anche la rassegna iridata, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar.