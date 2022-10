Dybala, gli esami confermano la lesione: ecco quanto resterà fermo

ROMA - La lesione c'è, la Roma è costretta a fare a meno di Paulo Dybala. Quest'oggi l'argentino è stato sottoposto all'ecografia al centro sportivo di Trigoria che ha confermato la lesione al quadricipite femorale della coscia destra. Una brutta notizia per la Roma che lo perderà per l'ultimo mese di campionato prima della sosta, dandogli quindi appuntamento al 2023. Dybala rischia anche di perdere il Mondiale: domani il giocatore sarà sottoposto alla risonanza magnetica, una volta che il versamento sarà riassorbito. Il giocatore rischia uno stop dalle 4 alle 8 settimane. Per Mourinho non ci voleva.