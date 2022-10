L'incredibile destino di De Rossi: potrebbe sfidare la Roma a gennaio!

Da Capitan Futuro ad allenatore. De Rossi è pronto per la sua nuova avventura sulla panchina della Spal . Era un predestinato, e non vede l’ora di iniziare la sua nuova vita: manca solo l'ufficialità. Il destino però potrebbe giocargli un brutto scherzo. Quello che mai avrebbe voluto: giocare contro la sua Roma . Ebbene sì, il calendario di Coppa Italia è impietoso: se la Spal dovesse superare il turno con il Genoa , agli ottavi di finale andrebbe ad affrontare i giallorossi all’Olimpico a gennaio.

Idea da brividi

Facile immaginare come solo l’idea faccia venire la pelle d’oca a De Rossi. Adesso però, 1037 giorni dopo la sua ultima partita in campo con la maglia del Boca Juniors, l’ex centrocampista non vede l’ora di calarsi nel nuovo ruolo. In mezzo c’è stato un Europeo vinto da collaboratore di Mancini che sicuramente lo ha fatto crescere.

Tifosi della Roma: amore sui social

Intanto l’eventualità di debuttare in Coppa Italia proprio contro De Rossi spaventa qualche tifoso della Roma, che mai avrebbe voluto trovarselo contro. Sui social è già partito il tam tam. È troppo grande l’amore della tifoseria giallorossa per “Capitan futuro”, e se proprio dovesse succedere, sicuramente sarebbe accolto in modo speciale. La Spal intanto ha già acquisito tantissimi nuovi tifosi. Il post che annuncia l’arrivo di De Rossi, con una rivisitazione del suo tatuaggio sul polpaccio, ha ricevuto più di diecimila like. Basti pensare che la media dei mi piace si attesta sui 500. La maggior parte di quei diecimila sono tifosi della Roma che promettono di tifare Spal. “Certo, con quei colori”, fa notare qualcuno riferendosi a una certa somiglianza con il biancoceleste laziale. Ma l’amore per De Rossi va oltre i colori.