De Rossi a un passo dalla sua prima panchina: accordo vicino con la Spal

FERRARA - La dirigenza della Spal ha scelto il suo nuovo allenatore, ovvero Daniele De Rossi . La società biancoazzurra, attualmente quattordicesima in Serie B con 8 punti conquistati in 9 giornate, ha deciso dunque di puntare sull'ex capitano e centrocampista della Roma per sostituire Roberto Venturato , per cui è arrivato l'esonero.

Spal, ufficiale: esonerato Roberto Venturato

Spal a lavoro per chiudere con De Rossi

Quella per De Rossi è la pista più viva del club, per la quale sta lavorando duramente con l'obiettivo di chiudere un accordo nel minor tempo possibile. La Spal ha infatti individuato nell'ex giocatore l'identikit giusto per uscire dalle posizioni basse e risalire la classifica. Per De Rossi, attualmente assistente del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, si tratterebbe della prima esperienza in panchina da allenatore.