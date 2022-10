Betis Siviglia-Roma diretta 1-1: Belotti segna su assist di Camara

La Roma è pronta a scendere in campo a Siviglia contro il Betis per riscattarsi dalla sconfitta dell'Olimpico e cercare di riequilibrare un girone che al momento la vede al terzo posto in classifica . Mourinho non avrà a disposizione lo squalificato Zaniolo e gli infortunati Dybala , Wijnaldum, Karsdorp e Celik. Serve un risultato positivo per cercare di indirizzare nuovamente il girone e cercare di lottare per il primo posto della classifica.

20:19

71' - Sostituzione Roma: fuori Spinazzola, dentro Vina

La Roma cambia. Fuori uno stremato Spinazzola, dentro Matias Vina. Mou vuole forze fresche sulla fascia

20:15

66' - La Roma si risveglia

Segnali di risveglio per la Roma che dopo aver ritrovato il gol del pareggio adesso è più sciolta in campo. Maggior possesso palla e baricentro più alto per la squadra di Mourinho che adesso è alla ricerca del gol del vantaggio.

20:05

55' - Gol della Roma con Belotti!

Pareggio della Roma con il Gallo Belotti! Passaggio interno di Abraham in area di rigore, il pallone prima viene toccato Belotti, poi da Camara (dietro al pallone quindi non in fuorigioco): il guineano crossa al centro e ritrova il centravanti che insacca per l'1-1.

20:00

50' - Betis pericoloso, Canales sbaglia il tiro

Ancora una brutta palla persa dalla Roma, questa volta da Cristante che sbaglia totalmente il passaggio al compagno e serve la ripartenza spagnola. Joaquin crossa al centro dell'area per Canales che non prende bene il pallone e sbaglia la conclusione.

19:53

45' - Riprende il match

Comincia il secondo tempo con una sostituzione per la Roma: dentro Camara al posto di Matic.

19:37

49' - Termina il primo tempo

Finisce il primo tempo con il vantaggio del Betis con Canales. La Roma poco efficace nell'impostazione del gioco, unico squillo il gol di Belotti annullato per fuorigioco.

19:35

48' - Roma, annullato gol di Belotti

Segnali di risveglio. La Roma riesce a trovare la rete del pareggio ma viene annullato per fuorigioco. Cross di Spinazzola, colpo di testa vincente di Belotti che era di un centimetro più avanti della difesa spagnola.

19:30

43' - La Roma non riesce a costruire

Roma in bambola e adesso in balia del possesso palla del Betis. Azione prolungata degli uomini di Pellegrini che entrano in area cercando più volte il tiro respinto dai difensori giallorossi. Intanto Cristante a terra per uno scontro di gioco: Mancini si arrabbia con l'arbitro per non aver interrotto il gioco e viene ammonito. Il primo giallo dei giallorossi a Matic qualche minuto prima per una gomitata su Joaquin.

19:21

33' - Betis in vantaggio con Canales

Il Betis passa in vantaggio con la rete di Canales. Brutta palla persa in orizzontale da Spinazzola che regala palla ai padroni di casa, lo spagnolo calcia in porta da fuori area trovando la deviazione di Ibanez che spiazza Rui Patricio.

19:15

24' - Roma poco incisiva, troppi errori individuali

La Roma non riesce a rendersi pericolosa. Troppi errori individuali in fase di impostazione del gioco che non consentono agli attaccanti di trofare profondità.

18:57

9' - Occasione Roma con Pellegrini

Primo tiro in porta anche della Roma. Cross di Spinazzola in area, Luiz Felipe anticipa Belotti ma il pallone termina sui piedi di Pellegrini che colpisce in maniera sporca senza dare potenza al tiro. La conclusione viene facilmente intercettata da Bravo.

18:52

Brutto fallo su Matic, l'arbitro non ammonisce

Brutto intervento su Matic in mezzo al campo: piede a martello di Guardado sulla caviglia del giallorosso. Matic resta a terra dolorante e si rialza dopo un minuto. L'arbitro non ammonisce il giocatore del club spagnolo.

18:50

3' - Prima conclusione in porta del Betis

Il primo tiro verso la porta è della formazione di casa. Sinistro di Rodri che dal limite dell'area ha provato a sorprendere sul primo palo Rui Patricio: attento il portoghese a bloccare.

17:46

0' - Comincia il match

Fischio d'inizio dell'arbitro Sidiropoulos, pallone battuto dalla formazione di Mourinho con la consueta divisa giallorossa.

18:25

Pellegrini: "Vogliamo uscire da qui con i punti"

Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match.

La gara più difficile del girone?

“Sì, anche per altri fattori come il caldo. Loro sono una grande squadra, lo abbiamo visto nella partita d’andata. Sarà importante uscire qui con punti”.

Serve una tua mano senza Dybala.

“Sì, cerco di fare quello che è nelle mie possibilità. All’andata è stato scelto di non portarmi in panchina, però oggi è importante per me essere qui. Ho voglia di fare bene e la squadra vuole uscire da qui con punti”.

18:17

Betis-Roma, presente anche Ryan Friedkin

Ad assistere all'importante match contro il Betis Siviglia c'è anche il vicepresidente del club giallorosso, Ryan Friedkin. Il figlio del patron della Roma è passato a salutare la delegazione giallorossa in centro città prima della partita.

18:10

La Roma è allo stadio: ricognizione pre Betis

La squadra ha raggiunto lo stadio Villamarin di Siviglia dove tra meno di un'ora affronterà il Betis. Ricognizione in campo prima di entrare negli spogliatoi e indossare le divise del riscaldamento e poi per il match.

18:00

Roma, il gol in Europa è routine

La Roma va a segno da 22 trasferte di fila in competizioni europee, una serie iniziata a novembre 2018. La sua precedente serie record era di sette partite esterne consecutive.

17:45

Roma, serve una vittoria in terra spagnola

Adesso serve una vittoria in terra spagnola. La Roma ha perso tutte le ultime tre trasferte contro squadre spagnole, ciascuna contro un avversario diverso: Atlético Madrid (0-2), Barcellona (1-4) e Real Madrid (0-3).

17:40

Pellegrini, una presenza per la top ten

Lorenzo Pellegrini è il giocatore romanista con più partite nelle competizioni europee: 45. Quella contro il Betis, per il capitano giallorosso, è la presenza numero 46. Per lui significa entrare nella top ten delle presenze europee della storia romanista, agguantando Vincenzo Montella.

I primi 10 romanisti per presenze nelle coppe europee sono Totti (103), De Rossi (98), Aldair (64), Tommasi, Dzeko (53), Nela (51), Panucci (50), Mexes (49), Candela (48), Montella (46).

17:30

Betis-Roma, le formazioni ufficiali

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, Akoukou; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José. All. Pellegrini. A disp: Rui Silva, Martìn, Edgar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabaly.

ROMA (3-4-1-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. All. Mourinho. A disp: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Missori, Volpato, Tripi, Cassano, El Shaarawy.

Siviglia - Stadio Benito Villamarín