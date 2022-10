Mourinho show sul gol della Roma, anticipa il Var ed esulta prima dell'annuncio!

ROMA - Incredibile show di José Mourinho in panchina. Gol della Roma che viene annullato per presunto fuorigioco. Il secondo della partita. Mourinho durante il check del Var si siede in panchina e con il preparatore Rapetti controlla l'azione sul tablet: una volta visionato il gol scatta in piedi e comincia a esultare, indicando il gol ai suoi giocatori e al quarto uomo. Senza però nessuna conferma da parte del direttore di gara che era ancora in attesa della segnalazione del Var. Che poi arriva, scatenando l'esultanza di Belotti e Mourinho per il raggiungimento del pareggio.