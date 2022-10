Maneskin sempre più romanisti: ecco Damiano che canta "Roma Roma Roma" di Venditti

Che Damiano David, frontman dei Maneskin, sia un grande tifoso della Roma, è noto, anche perché quando gli impegni glielo consentono è sugli spalti dello stadio Olimpico. Adesso c'è l'ennesima, ulteriore, prova: ospite di Radio Deejay, e nello specifico del deejay Michele "Wad" Caporosso, Damiano ha intonato "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti. Senza musica, a "cappella", ha chiesto all'amico Ethan di aiutarlo con una base di batteria ma quando lui ha iniziato con "Grazie Roma" Damiano l'ha subito riportato all'ordine: "Quella è quando si vince". La canzone dell'ingresso in campo, infatti, è proprio "Roma, Roma, Roma" e quindi, superando l'imbarazzo iniziale, Damiano (accompagnato dai Maneskin) ha iniziato a cantarla. Al cuore, in fondo, non si comanda.