Roma, ha ragione Mourinho: critiche troppo dure, i numeri danno ragione al tecnico

Ha ragione José Mourinho: spesso, con la Roma, si eccede nelle critiche. Non è (solo) una quesione di numeri e prestazioni, ma è (anche) una questione di numeri e prestazioni. Perché, con il successo di Genova contro la Sampdoria, la Roma ha conquistato altri 3 punti, portando il totale a quota 22 dopo 10 giornate. Lo scorso anno erano 19. Merito non tanto dei gol fatti (13, 5 in meno rispetto a un anno fa), quanto dei gol subiti: 9, nel 2021 erano g10. Il tutto avendo già affrontato Inter, Atalanta e Juventus e in attesa di incontrare Napoli e Lazio, entrambe all'Olimpico. Non solo: la Roma, nonostante si sia complicata la vita, è in piena corsa per il passaggio del turno in Europa League e ha dovuto fare a meno di Wijnaldum da inizio stagione, di Dybala adesso e di Zaniolo per alcune partite. I cinque titolari su cui Mou voleva impostare la squadra (l'olandese a centrocampo e poi Pellegrini, Nicolò, Paulo e Abraham) praticamente non si sono mai visti e l'unico centrale di ruolo di riserve, Kumbulla, è stato più in infermeria che in campo.