Roma, Matic: “I vostri sogni scudetto presto realtà”

ROMA - «Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà». Niente male come dichiarazioni da fare ai tifosi, chiaramente su di giri. Perché a parlare è Nemanja Matic, il centrocampista della Roma che non si è nascosto sugli obiettivi del presente e del futuro per la sua squadra che ha inanellato tre vittorie consecutive in campionato e in questo momento è a quattro punti dalla capolista. Quel Napoli che domenica sera la Roma affronterà all’Olimpico sotto lo sguardo di oltre 61mila tifosi giallorossi. «Faremo di tutto per vincere contro il Napoli», ha dichiarato il centrocampista serbo alla serata organizzata dall’Associazione Italiana Roma Club. Insomma, Matic non si è nascosto ed ha lanciato la sfida agli uomini di Luciano Spalletti. Tra le sue dichiarazioni ai tifosi in inglese («ma tra tre mesi imparerò bene la vostra lingua»), Nemanja la parola “scudetto” invece l’ha pronunciata in italiano: «È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà». Sfida lanciata, e naturalmente raccolta con grande entusiasmo dai romanisti.

Gioia Camara Presente insieme a Matic anche un nuovo protagonista della squadra, Mady Camara. Un bel sorriso, ma anche lo stupore per l’accoglienza che i tifosi gli hanno riservato all’evento organizzato dall’AIRC. Il centrocampista guineano non si aspettava tutto questo affetto dai tifosi che lo hanno accolto come un beniamino della nuova stagione. A dir la verità il venticinquenne si è anche emozionato per l’entusiasmo nei suoi confronti, quasi stupito per tutto questo affetto dopo poche partite giocate in giallorosso. Poche ma buone. Camara, amato dai giallorossi per la sua forza, la sua aggressivitá in campo e il coraggio di non togliere mai il piede negli interventi, si è subito inserito nel migliore dei modi nel contesto giallorosso. Non solo nello spogliatoio, ma anche nell’ambiente dei tifosi: «Sono davvero contento di essere alla Roma. Sono in un grandissimo club e voi tifosi siete fantastici. Continuerò a lavorare e a fare il massimo per questa squadra».